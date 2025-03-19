Ціни на авто можуть зрости на 25%: в чому причина

Таке рішення може змінити ситуацію на світовому автомобільному ринку, вплинувши на ціни та доступність машин.

Президент США Дональд Трамп відклав введення 25% мита на імпорт автомобілів та комплектуючих з Мексики та Китаю до 2 квітня. Це рішення може суттєво вплинути на європейських автовиробників та глобальний ринок.

Про це пише In korr.

Голова Альянсу автомобільних інновацій Джон Боцелла заявив, що ці мита зачеплять усіх виробників авто, оскільки імпорт із Канади та Мексики є ключовою частиною виробничого ланцюга. Він зазначив, що ціни на деякі моделі можуть зрости до 25%, що призведе до їхньої меншої доступності.

Олег Омельницький, керівник компанії Autoconsulting, вважає, що нові правила вплинуть і на український ринок. За його словами, можливі два сценарії:

Автовиробники можуть розпродати надлишки продукції на інших ринках, що тимчасово знизить ціни.

Глобальне зростання вартості нових автомобілів може призвести до подорожчання машин для українських покупців.

Експерти наголошують, що ці митні обмеження можуть порушити налагоджену систему виробництва авто в Північній Америці. Багато міжнародних компаній мають заводи в Мексиці та Канаді, звідки постачають продукцію до США. Тепер їм доведеться переглядати логістичні процеси та виробничу модель, що може зайняти багато часу.

Нагадаємо, фахівці представили світовий рейтинг найбільш продаваних моделей автомобілів 2025 року. До переліку увійшла лише одна "електричка".

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