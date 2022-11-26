Ціни на пальне: експерт пояснив здорожчання “фактором генератора”

Цього року, як ніколи, у листопаді спостерігається збільшення попиту на пальне. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснює його так званим “фактором генератора”.

Про це він говорив в коментарі в рамках національного телемарафону.

За його словами, за звичай, у листопаді ринок завмирає через входження у сезон меншого споживання. Цього ж року зріс попит на бензин, оскільки споживачі почали масово використовувати бензинові електрогенератори. Причина цього зрозуміла — енергетичний терор з боку країни-агресорки.

Водночас експерт зауважив, що різкого зростання цін не відбулося.

“Вулканічного зростання не спостерігали. Не можна сказати, що воно дуже різке і дуже критичне. Ринок відчуває цей “фактор генератора” головним чином через попит на бензин, традиційно автомобільне пальне, і зараз до цього попиту адаптується. За всіма підрахунками, якщо зростатиме кількість генераторів на сто тисяч в місяць, то ринок з цим постачанням впорається”, - зауважив Сергій Куюн.

Він також відзначив, що ціни зросли у найбільш популярних мережах, які отримали найбільшу частку цього нового попиту.

“Вони бачать, скажімо, що залишків пального - на 15-20 днів. Але через збільшення попиту ця цифра раптово скоротилася до 7-8 днів. Тобто є ризик, що в якийсь момент пального не буде вистачати. Відповідно вони підняти ціни, щоб перепасувати цей попит на менш популярні мережі”, - пояснив експерт.

Сергій Куюн заспокоїв, що у разі відсутності інших факторів, проблем із пальним в Україні виникати не повинно, а його здорожчання буде незначним.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві економіки розповіли, чи загрожує Україні дефіцит пального через масове використання генераторів внаслідок відключень світла.

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