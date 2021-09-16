Citroen має намір випустити дешевий кросовер: з'явилося перше фото новинки

У дилерів ця модель з'явиться не раніше квітня 2022 року.

Компанія Citroen збирається випустити бюджетний кросовер.

Як повідомляє Motor1, новинка повинна вийти на ринок під заводським індексом " С3 ", а в основі неї лежить спрощена модифікація модульної архітектури CMP, на якій базуються Citroen C4, Peugeot 208 і Opel Mokka.

Зазначається, що індійський, бразильський і аргентинської офіси Citroen одночасно опублікували в соцмережах перший тизер майбутнього кросовера, який орієнтований на ринки країн, що розвиваються.

Дизайн автомобіля, судячи з тизерного зображення, перегукується з європейськими C3 і C4: у нього дворівнева передня оптика з розбіжними від радіаторної решітки світлодіодними "променями", а в саму решітку інтегрований логотип марки.

Lo nuevo llega cuando menos lo esperás. Nos vemos el 16 de septiembre. #CitroënArgentina pic.twitter.com/KDfKZaELCn — Citroën Argentina (@citroenarg) September 14, 2021

Кросовер встане на сходинку нижче C4 Cactus. Він стане частиною лінійки під кодовою назвою Project CC21, в яку також увійдуть бюджетний седан і хетчбек. Цікаво, що Citroen вже використовує індекс C3 для європейського хетчбека, проте модель з аналогічною назвою для ринків, що розвиваються, позиціонується як субкомпактний кросовер.

За попередніми даними, вузли і силові агрегати новинка розділить з Peugeot 208, зокрема запозичить чотирициліндровий мотор об'ємом 1,6 літра потужністю 118 кінських сил. Пару йому складе п'ятиступінчаста механічна коробка передач або шестидіапазонний "автомат". Для більш дорогих версій запропонують "турботрійку" 1.0 на 120 сил. В Індії в гаму також увійде 1,2-літровий двигун на 130 сил. Не виключається і повністю електрична версія. У місцевих дилерів модель з'явиться не раніше квітня 2022 року.

Раніше розповідалося про те, що в Україні стартував продаж кросовера Citroen C3.

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