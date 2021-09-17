Citroen представила новий бюджетний хетчбек: фото та відео

До покупців ця модель вирушить вже в 2022 році.

Компанія Citroen показала новий бюджетний хетчбек C3 .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Новинка створена в рамках програми "C-Cubed" і передбачає презентацію в найближчі роки трьох нових глобальних моделей. Вони будуть представлені на двох великих ринках, що зростають, Індії і Південної Америки.

Так, новий Citroen C3 являє собою компактний і універсальний хетчбек довжиною менше ніж 4 метрів. Під час створення новинки враховувалися дорожні умови регіонів, де він буде продаватися. Зокрема, було збільшено кліренс, а лакофарбове покриття захищають декоративні пластикові накладки за периметром кузова.

Media.Citroen.com

Для персоналізації моделі покупцям будуть запропоновані п'ять кольорів кузова і два кольори даху, а також широкий асортимент додаткових опцій та аксесуарів. В салоні достатньо місця для п'яти осіб і їхнього багажу. Крім багажника об'ємом 315 літрів всередині передбачено кілька відділень та відсіків для дрібниць. На центральній консолі розташований найбільший в класі 10-дюймовий сенсорний дисплей інфо-розважальної системи з підтримкою Аpple CarPlay та Android Auto. Також у салоні є три порти USB та розетка на 12 В.

Media.Citroen.com

Індійський C3 має довжину менш як 4 метри (колісна база 2,54 метра), що дозволяє йому відповідати класу компактних автомобілів, які обкладаються низькими податками, що робить його доступнішим для покупців. Ціни будуть оголошені додатково, але вони обіцяні “дуже приємні”. Продаж цієї моделі стартує в першій чверті 2022 року.

Кросовер встане на сходинку нижче C4 Cactus. Він стане частиною лінійки під кодовою назвою Project CC21, в яку також увійдуть бюджетний седан і хетчбек. Цікаво, що Citroen вже використовує індекс C3 для європейського хетчбека, проте модель з аналогічною назвою для ринків, що розвиваються, позиціонується як субкомпактний кросовер.

Про силові установки для новинки виробник нічого не повідомив, зазначивши, що вони будуть розрізнятись, залежно від регіону продажу. За попередніми даними, вузли і силові агрегати новинка розділить з Peugeot 208, зокрема запозичить чотирициліндровий мотор об'ємом 1,6 літра потужністю 118 кінських сил. Пару йому складе п'ятиступінчаста механічна коробка передач або шестидіапазонний "автомат". Для більш дорогих версій запропонують "турботрійку" 1.0 на 120 сил. В Індії в гаму також увійде 1,2-літровий двигун на 130 сил. Не виключається і повністю електрична версія.

Раніше розповідалося про те, що в Україні стартував продаж кросовера Citroen C3.

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