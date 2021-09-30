Citroen представив незвичний концепт з унікальними сферичними колесами

Urban Collectif зробили автономним і він може рухатися, як комп'ютерна миша.

Citroen показав концепт Urban Collectif, який отримав сферичні колеса від Goodyear.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Цей концепт французький виробник розробив разом з компаніями Accor та JCDecaux. Citroen називає його не автомобілем, а "революційним концептом мобільності".

motor1.com

Urban Collectif базується на так званій архітектури Citroen Skate, яка призначена для розміщення електричного силового агрегату та автономних функцій. Наразі він просто є плоскою платформою, яка може самостійно собою керувати.

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Колеса Eagle 360 від Goodyear були зроблені спеціально для цього концепту. Всередині вони мають невеликі електродвигуни, що дозволяє концепту рухатися у різні сторони. Творці порівнюють спосіб його пересування із комп’ютерною мишею.

Завдяки розумній електричній архітектурі Urban Collectif повинен працювати майже безперервно. Він зможе автоматично заряджати свої акумулятори на спеціальних зарядних станціях, коли це буде необхідно.

З міркувань безпеки максимальна швидкість обмежена 25 кілометрами на годину. Залежно від області, в якій він працює, його можна запрограмувати на ще меншу швидкість.

Раніше повідомлялося, що Citroen випустить в одній з європейських країн ультрабюджетний електрокар.

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