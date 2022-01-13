Citroen презентував новий комфортний позашляховик: що відомо про новинку

Автомобіль отримав новий стильний дизайн та комфортну підвіску.

Французька компанія Citroen показала оновлений позашляховик - C5 AIRCROSS. Сучасний дизайн, повинен привабити сегмент покупців, який раніше не розглядав автомобілі бренду до купівлі.

В цьому автомобілі інженери поєднали новітні технології та аеродинамічний кузов, що значно вплине на економічність. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

C5 AIRCROSS сподобається навіть доволі вибагливим покупцям. 18 дюймові стильні колісні диски, великий дисплей на приладовій панелі та приваблива передня оптика – роблять свою справу. Також, позашляховик має новітню гідравлічну систему Progressive Hydraulic Cushions, яка просто таки поглинає всі нерівності на дорозі та дарує дуже приємні відчуття для водія.

https://www.media.stellantis.com

Новий plug-in-гібрид під капотом допоможе майбутньому власнику значно зекономити на пальному. За потреби, можна проїхати виключно на електротязі 55 кілометрів, чого вистачить для нетривалих поїздок. Зарядити батарею можна менш ніж за 2 години від звичайної побутової мережі. Та якщо ви забажаєте помандрувати, вам на допомогу завжди прийде бензиновий двигун, з ним запас ходу необмежений.

Звісно, французькі автомобілі завжди були гарно оснащені. Тож, C5 AIRCROSS не виключення. Машина отримала повну систему допомоги водію, кругову камеру, активний круїз-контроль та ще багато чого іншого. Нова система мультимедіа отримала оновлений дизайн, який став більш зрозумілий користувачам та тепер має приємний оку інтерфейс.

Нагадаємо, що нещодавно Citroen створив незвичайну версію електромобіля за 7 тисяч євро.