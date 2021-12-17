Citroen створив незвичайну версію електромобіля за 7 тисяч євро

Автомобіль створили для того, щоб підкорювати бездоріжжя.

Французька компанія Citroen презентувала дуже незвичний концепт електромобіля - My Ami Buggy.

Незважаючи на довжину у 2.41 м, маленький Citroen повністю підготовлений до бездоріжжя. Про це повідомляють на офіційному сайті концерна Stellantis.

Citroen My Ami Buggy має усі шанси стати серійним, адже такий форм-фактор авто дуже популярний в Європі. Звісно швидким його не назвеш. Максимальна швидкість цієї “електрички” усього – 45 км/год. На одному заряді My Ami Buggy зможе подолати 70 кілометрів.

Для того, щоб авто без проблем рухалось бездоріжжям, йому збільшили кліренс та встановили позашляхову гуму. Крім того, дизайнери додали спеціальні дуги та підніжки, а на даху з’явився багажник, на якому розмістили запасне колесо та оптику, що додало “малюку” трохи брутальності.

https://www.media.stellantis.com

Салон простенький, але також зроблений з нахилом на бездоріжжя. Тож, сидіння зроблені зі зносостійких матеріалів. Також, для багажу передбачені спеціальні відсіки, які можна прикріпити на магнітах.

Позашляхова версія My Ami 2021 отримала двигун на 8 кінських сил і батарею на 5.5 кВт⋅год. Щоб поповнити запас ходу і проїхати ще 70 кілометрів, знадобиться усього 3 години.

Та звісно, їхати на такому автомобілі на серйозне бездоріжжя – це досить нерозумно. Такий електромобіль гарно експлуатувати в містах з щільним трафіком та недуже добрим дорожнім покриттям. Та для розваги можна з’їхати з дороги та трошки помісити багнюку.

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