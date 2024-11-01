Цього категорично не можна робити за кермом авто

Ці поради допоможуть знизити ризик аварій і зробити дорогу безпечнішою для всіх.

Керування автомобілем вимагає повної концентрації, адже будь-який фактор, що відволікає, підвищує ризик аварії. Тому водіям важливо знати про звички, від яких варто відмовитися за кермом.

Про це пише "Автопілот".

Небезпечні звички за кермом

Під час водіння авто категорично не слід:

приймати їжу,

відволікатися на розмови з пасажирами,

наносити макіяж,

початківцям варто уникати поїздок з балакучими пасажирами, дітьми чи тваринами, які відволікають увагу.

Головний ворог безпеки за кермом – смартфон

Найбільшу загрозу на дорозі становить використання смартфона. Розмови, перегляд повідомлень або пошук інформації відволікають від дороги, що суттєво підвищує ризик ДТП.

Ці правила стосуються як досвідчених, так і нових водіїв. Використання телефона знижує швидкість реакції приблизно на 20%, що прирівнює реакцію молодого водія до реакції літньої людини, яка повільніше реагує на дорожню ситуацію.

Не ризикуйте життям: відмовтеся від використання смартфона за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху, зосереджуйтеся на дорозі. Це допоможе знизити ризик аварій і зробити дорогу безпечнішою для всіх.

До слова, раніше експерт назвав п’ять поширених звичок водіїв, які шкодять автомобілю.

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