Cupra готує недорогий та компактний електромобіль: які його особливості

Cupra готує недорогий та компактний електромобіль: які його особливості

Електрокар вийде у 2025 році та буде коштувати 25 тисяч євро.

Cupra випустить невеликий електричний автомобіль, який коштуватиме 25 000 євро.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Він вийде у 2025 році. Разом з ним Volkswagen AG також випустить ще два компактних електрокара під брендами VW та Skoda.

Попередній вигляд новинки Cupra був представлений кілька тижнів тому у концепті UrbanRebel. Те саме зробив Volkswagen, який показав концепт ID. Life, який стане серійним автомобілем до 2025 року. Обидві моделі разом зі Skoda будуть базуватися на скороченій версії платформи MEB.

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Вартість електромобіля від Cupra буде більшою, ніж VW, який коштує від 20 000 євро. Яка ціна Skoda поки що невідомо, але з огляду на бюджетну орієнтацію бренду, вона може бути трохи дешевшою.

У Cupra розповіли, що їх авто буде дорожче, тому що вони хочуть, щоб воно "розташувалося між масовим та преміальним сегментом". Серійна версія збереже сміливий дизайн концепту, але позбудеться масивних спойлерів.

Машина буде оснащена єдиним електродвигуном потужністю 228 к.с. і оснащена акумуляторною батареєю на 55 кВт-год, яка забезпечить 400 км запасу ходу.

Як і її брат VW, Cupra розганяється з 0 до 100 км/год за 6,9 секунди. Компактні розміри та мала вага зробить автомобіль досить спортивним.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував продаж автомобілів Cupra.

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