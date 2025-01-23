Категорія
Авто
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ця поширена звичка "вбиває" авто: про що застерігають досвідчені водії

Ця поширена звичка "вбиває" авто: про що застерігають досвідчені водії

Поширена звичка багатьох водіїв може стати причиною пошкодження автівки / Фото: pixabay.com

Це може обійтися вам особливо дорого.

Поширена звичка багатьох водіїв може стати причиною ДТП або суттєвого пошкодження автівки. Досвідчені водії вважають, що їзда на зчепленні зруйнує ваш автомобіль.

Про це йдеться у матеріалі expert.

Виявляється, саме пересування на хчепленні є однією з найпоширеніших звичок, яка в кінцевому підсумку може обійтися особливо дорого. Тож, експерти радять водіям кожного разу переконуватися, що вони повністю зняли ногу з педалі зчеплення між перемиканням передач і коли вона не використовується. Навіть найменший натиск на педаль може призвести до передчасного зношування.

"Особливо поширеною проблемою для автомобілістів, які стикаються з інтенсивним трафіком під час своїх подорожей, є те, що водій тримає ногу на педалі, коли автомобіль стоїть", - йдеться у матеріалі..

Хоча це може допомогти водіям якнайшвидше рушити з місця, не перемикаючи передачу, ця практика може призвести до низки наслідків, у тому числі до значно швидшого зношування зчеплення.

"У крайніх випадках зчеплення може вийти з ладу посеред поїздки, змушуючи водіїв зупинятися, як тільки це буде безпечно, і купувати блок на заміну, який зазвичай коштує немало",- кажуть експерти.

Нагадаємо, відомий штраф за брудні номери в автомобілі. Разом з цим ще порушення низки вимог тягне за собою штраф до 1190 грн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація