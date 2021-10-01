Dacia оновила одну з версій Duster: які особливості бюджетної новинки

Dacia оновила одну з версій Duster: які особливості бюджетної новинки

Вона вийде на ринок вже у грудні цього року.

Dacia представила оновлену версію свого позашляховика Duster Commercial.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Як і у комерційних версіях Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser та Land Rover Defender, Duster замінив свої задні сидіння на плоску підлогу, що дозволило отримати 1623-літровий вантажний відсік з боковими панелями.

Навколо решітки радіатора встановлені світлодіодні фари, завдяки чому модель відповідає новій лінійці легкових автомобілів Dacia, а від попередньої версії він відрізняється новими легкосплавними дисками та варіантами кольору.

AutoCar

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Зараз його можна замовити у двох комплектаціях за ціною від £12,795 (457 839 грн). Покупці можуть вибрати бензинові двигуни потужністю від 90 до 150 к.с.

В базову комплектацію входять кольорові бампери, чорні рейлінгі на даху, 16-дюймові сталеві диски, кондиціонер, електричні вікна та можливість підключення через Bluetooth.

Пакет Comfort додає легкосплавні диски, хромовану решітку радіатора, камеру заднього виду, давачі паркування та 8,0 -дюймовий сенсорний екран із функцією дзеркального відображення на смартфоні.

Перші поставки Duster Commercial очікуються в грудні.

Раніше повідомлялося, що стали відомі подробиці про вартість та характеристики гібридної Dacia Duster.

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