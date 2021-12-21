Далекобійник у США отримав 110 років ув’язнення через моторошну ДТП

Далекобійник у США отримав 110 років ув’язнення через моторошну ДТП

Чоловік отримав такий серйозний вирок через прогалини у законодавстві.

2019-го року - за кермом вантажівки Рогель Агілера-Медерос влаштував на швидкісному шосе – дуже серйозну аварію - протаранив аж 28 автомобілів.Тоді загинули чотири людини, ще шестеро постраждали. Експертиза встановила - шофер був тверезий, а ДТП сталася через несправні гальма. Попри це, суд оголосив на диво суворий вирок.

Що саме трапилось, дізнавались в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Рогеля визнали винним по 27-ми пунктах обвинувачення - серед яких 4 навмисних вбивства та 10 випадків спроби нападу першого ступеню. Загалом - на 110 років позбавлення волі. Такий вирок зумовлений тим, що у штаті Колорадо осуджений не може одночасно відбувати покарання за всіма пунктами, тож вони додаються і набігає таке шалене число.

На захист водія стали представники ліги об'єднаних латинських громадян. Вони повідомили, що не намагають жодним чином - применшити масштаби трагедії. Проте з багатьма пунктами вироку вони не згодні. Бо 110 років ув’язнення - дуже жорстоке покарання.

Такої ж думки і колеги шофера. Вони впевнені - левова частина провини лежить на плечах не водія, а транспортної компанії, на яку працює Медерос. За останні чотири роки контрольні органи постійно знаходили порушення в технічному стані автомобілів, але суд ігнорує їхні вимоги. А молодого працівника просто зробили цапом-відбувайлом. Тож - оголосили страйк - жодна вантажівка не заїде до Колорадо - поки суд не перегляне вирок. На дорогах - утворилися багатокілометрові затори.

Водії вантажівок сказали, що стоятимуть до останнього. Бо завтра – будь-хто з них може опинитися на місці підсудного. Тож, залишати свого колегу сам на сам з його лихом - не збираються.

Профспілка далекобійників підготувала до губернатора штату прохання про пом’якшення вироку. Тим часом Рогеля - вже перевзли до колонії - де він проведе решту свого життя.

У Колорадо за скоєну ДТП шофер вантажівки сяде за ґрати на 110 років

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