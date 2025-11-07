Де можна втопити педаль в підлогу без ризику штрафу: два місця на Землі без обмежень швидкості

У Німеччині та на Острові Мен є дороги без обмеження швидкості для автомобілів

Для більшості автомобілістів максимальна швидкість їхнього авто — це просто цифра у техпаспорті, абсолютно неважлива у сірих буднях з обмеженнями 50-90 км/год. Мрія дати повний газ та відчути всю міць мотора без страху отримати «лист щастя» від патрульної поліції зі штрафом здається утопією. Але це не так: на нашій планеті є лише два місця, де дорожні правила кажуть: «Газуй, якщо можеш!».

Про це пише IFLScience.

Острів Мен — рай для байкерів та пекло для статистики

Перша точка на карті свободи швидкості — це Острів Мен. Цей невеликий острів у Ірландському морі відомий не лише своїми надзвичайно м’якими податковими законами, але й цілковитою відсутністю національного ліміту швидкості.

Звісно, у житлових районах діє звичне обмеження 48 км/год, але на основних дорогах, які тут називають «шосе», діє принцип «хто скільки може, той стільки й їде». Це робить поліцейську роботу, м’яко кажучи, складною. Алан Томсон, детектив-сержант місцевої поліції, зізнавався, що поліцейські машини просто не можуть змагатися з найшвидшими учасниками руху.

«Ви ніколи не будете такими швидкими, як деякі мотоцикли. Ви навіть можете їхати зі швидкістю 160 км/год із включеними фарами і сиренами, і повз вас проноситимуться зі свистом мотоциклісти», — заявив Томсон.

Ціна свободи: коли швидкість вбиває

Така безмежна свобода має свою, неймовірно високу ціну. На жаль, Острів Мен є епіцентром смертності на дорогах, особливо серед мотоциклістів.

На острові мешкає менше 85 тисяч людей, але майже щороку місцеві жителі стають свідками мінімум трьох-чотирьох смертей на дорогах лише за два тижні у травні та червні. Ці два тижні — час, коли проходить Isle of Man Tourist Trophy (TT), найбожевільніші та найнебезпечніші мотоперегони у світі. Зазвичай, ці смерті стаються прямо на трасі з міськими перешкодами та перепадом висот від рівня моря до 422 метрів.

Навіть поза сезоном перегонів, коли острів не перетворюється на тимчасове пекло для статистиків, рівень дорожньо-транспортних пригод тут у двічі вищий, ніж у сусідніх країнах. Це та ціна, яку доводиться платити за можливість «просто поганяти».

Німецький автобан: швидкість під контролем порядку

Коли думаєш про швидкість без лімітів, Німеччина, з її репутацією нації правил та регламентів, здається останньою асоціацією. Проте саме німецькі автобани є найвідомішою у світі мережею швидкісних трас без обмежень.

Щоправда, це не «шалений Макс» на постійній основі: лише близько 70% автобанів не мають ліміту, а решта обмежена через затори, ремонт чи правила для комерційного транспорту. Ви здивуєтеся, але середня швидкість руху на необмежених ділянках становить лише 141,8 км/год.

Але найголовніше — це безпека. На відміну від Острова Мен, подорож німецьким автобаном є напрочуд безпечною.

«У Німеччині на 1 мільярд кілометрів пробігу транспортних засобів на автомагістралях загинула 1,41 людини, порівняно з 3,45 у США, 2,13 у Франції та 3,66 в Італії у 2019 році», — повідомляє видання.

Секрет німецької безпеки: дорогі права та інфраструктура

Чому німецькі дороги без лімітів безпечніші, ніж дороги зі швидкісними обмеженнями в інших країнах? Секрет криється у двох факторах: інфраструктурі та підготовці водіїв.

Німецький уряд вкладає колосальні кошти в утримання автобанів: ці дороги мають багатошарове надміцне покриття, а їхній технічний стан регулярно перевіряється. Дороги мають ландшафтні зелені розділювачі або відбійники, що унеможливлює лобові зіткнення, які часто стають фатальними.

Крім того, отримати права в Німеччині — це справжній квест вартістю понад 2000 доларів. Він включає мінімум 37 годин навчання, обов’язковий 8-годинний курс першої допомоги та «підступні» теоретичні іспити. Після такої підготовки ризикувати правами заради небезпечного перевищення швидкості стає просто нерозумно.

Нагадаємо, несподівані та маловідомі випадки, коли водія можуть позбавити прав. За ці порушення водійські права можуть бути вилучені навіть після сплати штрафу. Дізнайтеся, як повернути документ та перевірити його чинність онлайн через сервісний центр МВС.