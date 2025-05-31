Де не можна паркувати авто влітку: прості поради, що збережуть кузов і салон

Авто / © Pixabay

Реклама

У літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.

Про це пише UA Motors.

Під час спеки ґрунт починає активно випаровувати вологу, створюючи під днищем авто ефект парника. Це пришвидшує появу іржі на металевих частинах, шкодить вихлопній системі, кріпленням та навіть може спричинити підвищену вологість у салоні. Тому найкраще — обирати для паркування лише асфальтовані або бетонні поверхні.

Реклама

Крім того, автомобіль не варто залишати під деревами. Пташиний послід має агресивні властивості, які ушкоджують лакофарбове покриття. Смола, що стікає з дерев, глибоко в’їдається у фарбу, а листя та пил можуть забивати дренажні отвори та накопичуватись у вентиляційних каналах і під двірниками.

Також експерти нагадують, що влітку мотор не потребує довгого прогріву. Досить 30–60 секунд після запуску, щоб система змащення запрацювала. Краще одразу починати рух з мінімальним навантаженням, щоб зменшити зношення двигуна.

Нагадаємо, влітку спека є не лише приємним атрибутом відпочинку, а й викликом для власників автомобілів. Одна з ключових проблем, про яку часто забувають, це те, що паливо під впливом високих температур змінює свій об’єм. Сучасні водії часто прагнуть заправити бак максимально, аби зекономити час і не зупинятися часто, але у спекотні дні це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Паливо, зокрема бензин, має властивість розширюватися під впливом тепла. При температурі +30°C і вище об’єм пального може збільшитись на кілька відсотків. У випадку, якщо бак повністю заповнений, це розширення призведе до витоку пального, що небезпечно з кількох причин.

Реклама