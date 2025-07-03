Де за кордоном не визнають українське водійське посвідчення: подробиці

Автомобіль / © Pixabay

Реклама

Якщо ви плануєте подорожувати за кордон на автомобілі, важливо заздалегідь перевірити, чи визнають у країні ваші українські водійські права. Хоча українські посвідчення мають міжнародний статус, вони не діють у низці держав.

Про це пише 24 канал.

Зокрема, для керування авто в США, Канаді, Австралії, Індії, Єгипті, Японії, Китаї, Новій Зеландії, Малайзії та Південній Кореї потрібно оформляти міжнародне посвідчення водія. Аналогічно, українські права не визнають у Північній Кореї, Еритреї та Сомалі.

Реклама

Причина в тому, що ці країни не ратифікували Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року, яка регулює взаємне визнання водійських документів.

Вирішити проблему можна через сервісні центри МВС України, де видають міжнародне посвідчення за кілька робочих днів. Термін дії такого документа — до трьох років або до закінчення строку дії основних прав.

Перевірте вимоги перед поїздкою, щоб уникнути проблем на дорогах закордоном.

Нагадаємо, з настанням літнього сезону все більше українців вирушають у подорожі власними автомобілями. Проте морський пісок, гірські дороги та бездоріжжя у віддалених селах можуть перетворити відпочинок на справжню поїздку до автосервісу.

Реклама

Регіональний технолог міжнародної мережі автосервісів поділився корисними рекомендаціями, як правильно підготувати авто до поїздок, щоб уникнути перегріву, корозії, несправностей трансмісії та проблем із гальмами.

Головні загрози — пісок, сіль і висока температура. Пісок може забивати супорти, дверні механізми та салонні фільтри, через що гальма починають свистіти, а склопідіймачі — заїдати.