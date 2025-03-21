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Де водіїв можуть оштрафувати на 270 тисяч гривень за несправний кондиціонер

Де водіїв можуть оштрафувати на 270 тисяч гривень за несправний кондиціонер

Жінка-водій / Фото: ШІ Aria

Сонливість за кермом є вкрай небезпечним явищем, що провокує аварійну ситуацію.

Якщо у вас є в автомобілі кондиціонер, то в Україні ви можете користуватися ним на власний розсуд. Як і вирішувати, коли і як провітрювати салон. Але у Великій Британії подібна практика жорстко врегульована законом. Тим, хто їздить на авто з несправним кондиціонером, може загрожувати величезний штраф.

Про це пише SUV News.

Місцеві ПДР наказують водіям стежити за вентиляцією в автомобілі. Свіже повітря має регулярно надходити всередину автомобіля, оскільки це дає змогу запобігти сонливості. Надлишок вуглекислого газу в салоні викликає сонливість у водія, що загрожує втратою контролю над транспортним засобом і ДТП. Якщо автомобіліст допустив порушення вентиляції в авто, заснув за кермом, спровокував аварію, в якій постраждали люди, то йому можуть виписати штраф до 5 тисяч фунтів стерлінгів (близько 270 тисяч гривень).

Дослідження показують, що сонливість за кермом є вкрай небезпечним явищем, що провокує аварійну ситуацію. Усе тому, що в такому стані автомобіліст не здатний адекватно оцінювати обстановку і своєчасно реагувати на загрози. Щоб запобігти подібній ситуації, рекомендується підтримувати в салоні прохолоду і свіжість.

Раніше TSN.ua повідомляв, чому не варто глушити двигун одразу після поїздки.

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