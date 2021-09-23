Дефіцит чипів завдасть автопрому катастрофічні збитки у 2021 році: названо суму

Компанії не вироблять 7,7 мільйонів автомобілів.

Поточний дефіцит мікрочипів обійдеться світовій автомобільній промисловості приблизно в 210 мільярдів доларів у 2021 році.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на прогноз консалтингової компанії AlixPartners.

У січні вони ще повідомляли про можливі збитки у понад 60 млрд доларів, коли компанії скоротили виробництво автомобілів через проблеми із запчастинами. У травні прогноз підвищився до 110 мільярдів доларів, а зараз він майже в двічі більше.

"Звісно, ​​усі сподівалися, що криза чипів зменшиться до цього часу, але такі сумні події, як COVID-19 у Малайзії та тривалі проблеми в інших місцях, ще більше загострили ситуацію", - зазначили у AlixPartners.

Зараз вони прогнозують, що у 2021 році не буде вироблено 7,7 млн ​автомобілів, хоча ще у травні вважалося, що ця цифра буде становити 3,9 млн.

Виробники автомобілів у всьому світі заявили про значні фінансові втрати цього року через брак чипів. Проте у деяких все було навпаки завдяки стійкому споживчому попиту та більшими прибутками від рекордних цін на транспортні засоби.

Раніше повідомлялося про те, яких масштабів досягла криза чипів і як вона вплинула на продаж авто.

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