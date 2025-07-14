Дефлектори на авто можуть обернутися штрафом: роз’яснення поліції

Автомобіль / © Pixabay

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Звичний для багатьох автомобілістів аксесуар — дефлектор вікна — раніше використовували для комфорту в дорозі. Але тепер за його встановлення можна отримати штраф, адже поліція вважає такий тюнінг потенційно небезпечним.

Про це пише видання Uamotors.

Багато українських водіїв і досі вважають, що дефлектори (вітровики), встановлені на вікнах автомобіля, — це не лише зручно, а й цілком безпечно. Ці елементи захищають салон від потрапляння пилу, дощу та сміття під час руху з відкритими вікнами. Але у Національній поліції зазначають, що дефлектори класифікуються як додаткові зовнішні елементи конструкції авто, а отже — підпадають під окремі технічні вимоги. Особливе занепокоєння викликає той факт, що у разі дорожньо-транспортної пригоди вони можуть спричинити травми пішоходам чи іншим учасникам руху.

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Під час удару або деформації кузова ці пластикові накладки здатні розколюватися на гострі уламки, що становить небезпеку як для людей, так і для автомобілів, що знаходяться поблизу.

Крім того, за словами поліції, якщо дефлектори прикріплено безпосередньо до скла, зростає ризик, що під час руху на великій швидкості вони можуть відірватися та потрапити в інші транспортні засоби чи навіть у пішоходів, велосипедистів тощо.

Ще один важливий аспект — зміна аеродинаміки автомобіля. Навіть незначне втручання в форму кузова, на думку фахівців, може негативно позначитися на поведінці машини на дорозі. Це особливо важливо при русі на високій швидкості або в складних погодних умовах, коли стабільність авто має критичне значення.

Деякі водії намагаються встановити дефлектори не на скло, а під дверний ущільнювач — мовляв, так надійніше. Але в такому випадку часто виникають проблеми з роботою електросклопідйомників: скло може застрягати або повільно рухатися, що створює додаткові труднощі та може відволікати водія під час руху.

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Такі «дрібниці» можуть мати серйозні наслідки, особливо в екстрених ситуаціях, коли потрібна максимальна концентрація.

Поліція попереджає: якщо під час перевірки буде виявлено невідповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки — зокрема через встановлені дефлектори, — водій може бути оштрафований без попередження.

Штрафи передбачені відповідно до ст. 121 КУпАП, яка регламентує експлуатацію транспортних засобів із технічними несправностями або модифікаціями, що не відповідають встановленим нормам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які марки автомобілів поліція зупиняє найрідше, та на що звертає увагу при дорожньому русі транспорту.

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