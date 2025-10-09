Деяких учасників дорожнього руху обмежать у правах: що готують у Раді

Рада готує зміни правил для водіїв електросамокатів, моноколіс та сігвеїв

Парламентський комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт №3023, який вперше чітко врегулює використання електросамокатів, моноколіс та іншого легкого персонального електротранспорту. Після набуття чинності власники цього транспорту стануть повноцінними учасниками дорожнього руху, отримають чіткі правила для пересування тротуарами та проїжджою частиною, а також зіткнуться з новими заборонними знаками надорогах.

Про це розповів один з авторів законопроєкту, депутат від «Слуги народу» Олександр Горенюк в коментарі Forbes Ukraine.

Нові правила: кому можна на тротуар, а кому — лише на велодоріжку

Ключова мета документа, за словами авторів, полягає у легалізації та встановленні зрозумілих правил для всіх користувачів. Згідно з текстом до другого читання, легкий електротранспорт більше не вважатиметься просто «пішохідним пристроєм», а його рух буде суворо регламентований залежно від віку водія.

«Завдання закону просте, але важливе — легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх», — повідомив Горенюк.

Головні зміни, які очікують на користувачів електросамокатів, моноколіс та сігвеїв:

Діти до 7 років зможуть рухатися тротуарами лише під наглядом дорослих.

Водії від 7 до 14 років матимуть право їздити тротуарами, велодоріжками, а також у дворових територіях, парках та скверах.

Особам від 14 років буде дозволено рух виключно по велодоріжках, а за їх відсутності — по краю проїжджої частини.

На тротуарах у будь-якому випадку пріоритет залишається за пішоходами.

Заборонені зони, смертельна статистика і європейський досвід

Законопроєкт також надає право органам місцевого самоврядування самостійно визначати зони, де рух електротранспорту буде заборонений. Для цього в правилах дорожнього руху (ПДР) з’явиться новий спеціальний знак — «Рух електросамокатів заборонено».

За словами Олександра Горенюка, врегулювання цього питання є критично важливим для безпеки, враховуючи сумну статистику ДТП.

«Тому врегулювання цього питання — це питання безпеки», — додав він.

Лише за січень-вересень 2025 року поліція зафіксувала 1144 ДТП за участю електросамокатів. У цих аваріях 14 людей загинуло, а ще 765 — отримали травми. Не чекаючи загальнодержавного закону, деякі українські міста вже почали запроваджувати власні обмеження. Наприклад, Івано-Франківськ став першим містом, яке заборонило рух легкого мобільного транспорту в центрі через численні скарги про наїзди на пішоходів.

Ця тенденція відповідає європейському досвіду: Париж, Мадрид, П’ятра-Нямц у Румунії повністю заборонили пересування на електросамокатах, а Барселона, Лондон та Рим суттєво обмежили їх використання. У Празі електротранспорт буде остаточно заборонений із січня 2026 року.

Закон набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування. Порівняно з першим читанням, із проєкту прибрали жорстке регулювання швидкості, яке за словами Гооренюка, врегулюють пізніше підзаконними актами.

