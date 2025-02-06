Декілька моделей Suzuki скоро зникнуть з ринку: дилер назвав причину

Декілька моделей Suzuki незабаром можуть стати недоступними в Австралії. Виробництво автомобілів Ignis, S-Cross, Vitara та Swift Sport для Австралії вже припинено, а тридверний позашляховик Jimny ще може отримати другий шанс.

Про це розповів директор Suzuki Australia Майкл Пачота для австралійського автомобільного сайту CarExpert.

За словами Пачоти, ці моделі досягли "кінця свого життєвого циклу", але головна причина зупинки виробництва полягає у зміні вимог безпеки до автомобілів, які набувають чинності вже 1 березня 2025 року.

"Хоча ми призупинили виробництво цих автомобілів, ми матимемо запаси для продовження продажів протягом 2025 року. По суті, продукт не "знімається з виробництва", а закінчує свій життєвий цикл, що завжди було частиною нашого планування продукту", - додав дилер.

Нові вимоги безпеки до автомобілів серед іншого передбачають обов'язкове встановлення систем автономного екстреного гальмування (AEB) з двома камерами.

Така система, наприклад, встановлена ​​на 5-дверній версії Jimny XL, а в комплектацію Jimny 3-Door входить більш рання версія AEB з однією камерою. Очікується, що виробник оновить систему на тридверному Jimny, щоб продовжити його виробництво.

Через вимоги, що посилилися, інші автовиробники також вже зупинили випуск деяких моделей. Серед них Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Pajero Sport та Mazda 6.

Нагадаємо, іноді ремонт автомобіля може стати настільки дорогим, що його продаж буде розумнішим рішенням. Досвідчений автомеханік розповів про п’ять випадків, коли варто позбутися авто якнайшвидше.

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