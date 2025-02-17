Для ввезення до України легкових авто спростили митні процедури: подробиці того, що змінилося

Завдяки штучному інтелекту, митна декларація може формуватися швидше і з меншими помилками.

Митна служба України застосовує штучний інтелект для розробки нових сервісів, це робиться для спрощення митних процедур.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держмита.

"Одним із таких нововведень стало оновлення розділу "Ввезення легкового автомобіля" в Особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше, завдяки двом ключовим покращенням". – йдеться у повідомленні.

Для розпізнавання характеристик автомобіля достатньо ввести VIN-код, а також завантажити фото техпаспорта, щоб система автоматично заповнила декларацію, використовуючи всі доступні дані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водіям загрожують штрафи до 600 тисяч гривень. Більше про це читайте у новині.