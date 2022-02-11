Дешевих Audi більше не буде: в компанії знімають з виробництва дві популярні моделі

Дешевих Audi більше не буде: в компанії знімають з виробництва дві популярні моделі

В компанії планують зняти з виробництва Audi A1 та Q2.

В компанії планують зняти з виробництва дві найдешевші моделі - Audi A1 та Q2. Їх замінять іншими автомобілями.

Невеликі автомобілі ще кілька років залишаться на конвеєрі, але після цього їх буде знято. Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Конкретної дати припинення виробництва ще не названо, але найближчим часом представники Audi повідомлять своїх клієнтів про цю подію. Експерти впевнені, що актуальне покоління цих моделей прослужить ще кілька років і стане застарілим, а нові розробляти вже не будуть.

В компанії пояснили такий крок тим, що Audi – це преміальний бренд і дешевим моделям в лінійці нема місця. Вся концентрація інженерів та дизайнерів буде спрямована на більш преміальні автомобілі.

На сьогодні саме Audi A1 та Q2 – це найдешевші автомобілі компанії. Скоріш за все, маржа на них найменша, тому випускати нове покоління цих машин не дуже і вигідно. Тож, компанія буде розвивати свій люксовий напрямок.

До 2033 року, компанія Audi повинна відійти від традиційних автомобілів і перейти до електрокарів. Це ще один з чинників, який заставляє відмовитись від старих недорогих моделей. Адже тепер, Audi потрібно правильно розділити бюджет та підвищити прибуток. Розробка та виробництво нової електричної платформи коштує чимало.

Коли Audi A1 та Q2 зникнуть з дилерських центрів, найдешевшим авто компанії стане – хетчбек A3. Як заявляють в компанії, від нього поки не планують відмовлятися.

Нагадаємо, про те, що нещодавно склали список нових автомобілів, якими власники задоволені найбільше та найменше.