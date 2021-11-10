Дешевий компактний кросовер від Hyundai провалив популярний тест: відео

Ця модель була презентована ще в березні.

Експерти вирішили випробувати новий компактний кросовер Hyundai Bayon у "лосиному тесті".

Зазначимо, що "лосиний тест" є одним з найскладніших випробувань для автомобілів. В ході випробувань експерти перевіряють стійкість моделей під час різких перестроювань, під час об'їзду несподіваних перешкод, які імітують розставлені на трасі конуси. Успішним вважається результат, якщо автомобіль впорався з маневрами на швидкості 77 кілометрів на годину.

Щодо Hyundai Bayon, то йому вдалося без проблем виконати перебудову на швидкості 75 кілометрів на годину, що є непоганим результатом для більшості кросоверів. У такому швидкісному режимі автомобіль продемонстрував передбачувану керованість. Однак цей результат так і залишився найкращою спробою моделі. На швидкості 77 кілометрів на годину кросовер не вписався в останній коридор, збивши розставлені конуси. Усі наступні спроби закінчилися фіаско.

Причиною невдачі фахівці назвали надмірне втручання електронної системи контролю за стійкістю автомобіля. Таку думку фахівці підтвердили помітним падінням швидкості руху Hyundai Bayon. Під час маневрів, які проводили з піднятою педаллю газу, кросовер входив до першого коридору на швидкості 75 кілометрів на годину, проте на фініші цей показник становив уже 38 кілометрів на годину.

Додамо, що Hyundai Bayon було офіційно презентовано в березні 2021 року.

Базовим мотором став 1,2-літровий атмосферний бензиновий агрегат продуктивністю 85 к.с., що працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. На сходинку вище стоїть 1,0-літровий трициліндровий 100-сильний турбодвигун, що агрегатується з 6-ступінчастою "механікою" або 7-діапазонним "роботом" з двома зчепленнями. Крім того, доступна більш потужна 120-сильна модифікація цього "движка", що діє за схемою "помірний гібрид". Для всіх версій передбачений привід виключно на передні колеса.

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