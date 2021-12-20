Дешевше за основного конкурента: стали відомі ціни першого електромобіля Toyota

Цю модель офіційно презентували наприкінці жовтня 2021 року.

Як відомо, нещодавно компанія Toyota офіційно презентувала свій перший електромобіль. Цією моделлю став "зелений" кросовер bZ4X.

Тепер, за інформацією пресслужби виробника, оголошені ціни на цей автомобіль.

Наразі озвучені ціни тільки для Великої Британії. Там модель оцінили в 41 950 фунтів (1 519 936 грн), що можна порівняти з британським цінником Land Cruiser Prado, але дешевше за основного конкурента, Tesla Model Y, яка обходиться британцям мінімум у 54 990 фунтів (1 992 403 грн). На місцевому ринку Toyota bZ4X запропонують як з одномоторною, так і двомоторною установками.

media.toyota.co.uk

Топова комплектація, що отримала назву Premiere Edition, отримала цінник у 51 550 фунтів (1 867 764 грн). До списку обладнання включені 20-дюймові диски, мультимедійна система з екраном діагоналлю вісім дюймів, камера заднього виду, цифрова панель приладів та кліматичне встановлення, яким можна керувати дистанційно зі смартфона.

media.toyota.co.uk

Версія початкового рівня отримає передній привід та один 204-сильний електромотор. В арсеналі повнопривідної версії два 109-сильні мотори, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Передньопривідна версія здатна набрати першу "сотню" за 8,4 секунди, а його потужнішому побратиму на це знадобиться 7,7 с.

Батарея в обох версіях - літій-іонна на 71,4 кВтг. Запас ходу повнопривідного bZ4X заявлений на рівні 460 км, передньопривідного – 500 км. Від швидкісного заряджання потужністю 150 кВт батарея поповнюється до 80% ємності за 30 хвилин. Як опція пропонується сонячна панель на даху, яка, за розрахунками компанії, дозволить додати за рік на одометр 1 800 км абсолютно безоплатно.

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