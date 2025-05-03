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Десять найдоступніших нових авто в Україні: експерти склали список
Хочете нове авто, але бюджет обмежений? Подивіться на ці 10 моделей — від 352 тис. грн.
Рейтинг найдешевших нових автомобілів, які можна купити в Україні станом на травень 2025 року. У підбірку потрапили моделі з найкращим співвідношенням ціни та якості — від мікролітражних електромобілів до компактних кросоверів.
Про це повідомило видання Твоя МАШИНА.
1. Citroën Ami — від 352 800 грн
Найдоступніший новий автомобіль в Україні — це електрокар-квадроцикл з максимальною швидкістю 45 км/год. Він ідеальний для міста, але на далекі поїздки не розрахований (запас ходу — до 75 км).
2. BYD Seagull — від 560 925 грн
Китайський електромобіль-хетчбек із запасом ходу 305 км. Має клімат-контроль, круїз-контроль і камеру заднього виду — незвично багато для такої ціни.
3. FIAT Panda — від 620 000 грн
Культовий міський хетчбек з гібридною установкою (1.0 л, ~4 л/100 км). Компактний, економний, але з підігрівом сидінь і мультимедійною системою.
4. Hyundai i10 — від 623 900 грн
Надійний бюджетник з 1.0-літровим двигуном. Без надлишків, але з кондиціонером і якісною збіркою.
5. Renault Taliant — від 629 900 грн
Недорогий седан (1.0 л, 90 к.с.) з просторим салоном. Хороший вибір для тих, кому потрібен більший автомобіль за розумні гроші.
6. Chery Tiggo 2 Pro — від 617 900 грн
Один із найдешевших кросоверів на ринку. Оснащений камерою, парктроніками і 1.5-літровим мотором.
7. MG 5 — від 670 599 грн
Седан з великим багажником (1.5 л, 114 к.с.). Має круїз-контроль і 8-дюймовий екран — рідкість у цьому ціновому сегменті.
8. JAC JS2 — від 550 000 грн
Компактний кросовер (1.5 л, 103 к.с.) з круїз-контролем і камерою заднього виду. Одна з найвигідніших пропозицій.
9. JAC J7 — від 587 000 грн
Ліфтбек із турбодвигуном (1.5 л, 134 к.с.) та 10.4-дюймовим екраном. Виглядає дорожче, ніж коштує.
10. Chery Tiggo 4 Pro — від 615 000 грн
Ще один бюджетний кросовер (1.5 л, 113 к.с.) з хорошою комплектацією: кондиціонер, парктроніки, камера.
Що врахувати перед покупкою?
Тест-драйв — обов’язково порівняйте кілька моделей.
Наявність авто — уточнюйте в дилера актуальні ціни та терміни поставки.
Фінансування — багато салонів пропонують вигідні кредити або лізинг.
Гарантія — перевірте, чи є сервісні центри у вашому місті.
Нагадаємо, автомеханік розповів, як перевірити надійність авто перед купівлею.