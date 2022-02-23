Десять порад, яких варто дотримуватись у разі оренди машини за кордоном

Після запровадження безвізу в Україні інтерес до відпочинку в країнах Європи значно зріс. І часто туристів цікавить не лише дозвілля на узбережжі та курортах, а й подорожі європейськими містами. У такому випадку для пересування можна використовувати громадський транспорт або орендувати авто.

Щоб не сталося жодних неприємностей, варто врахувати кілька правил у разі оренди автомобіля.

ТСН.Авто підготував для вас дієві поради, щоб убезпечити себе від можливих неприємностей у відпустці.

1. Бронювати машини варто через фірми, які працюють у вас у країні, щоб мати всі договори та документи рідною мовою, а у разі непорозумінь чи суперечок вирішувати питання безпосередньо з орендною чи посередницькою компанією у своїй країні.



2. День оренди становить 24 години. Якщо ви взяли машину, наприклад, о десятій ранку, то здати її необхідно у відповідний день до десятої ранку. Тому добре сплануйте свій час, щоб не довелося за кілька зайвих годин доплачувати суму, як за ще одну добу.

3. Під час укладання договору оренди рекомендується користуватися опцією "full-to-full", тобто брати машину з повним баком пального та здавати з повним, адже тарифи на дозаправку у компаній з оренди можуть суттєво перевищувати фактичні витрати. Щоб додатково себе підстрахувати, варто заливати повний бак перед поверненням автомобіля та зберегти квитанцію – щоб було, що показати у разі претензій.



4. Під час вибору страховки для орендованого автомобіля не варто економити, тобто краще укласти договір на повне покриття всіх витрат, включаючи повний захист на випадок викрадення. Сума страхування цивільної відповідальності має становити не менше мільйона євро. Згідно зі статистикою, проблеми виникають через бите скло, подряпані диски та зіпсовані шини, тому на ці пункти при укладанні договору слід звертати особливу увагу, тобто страховий поліс повинен покривати.

5. Рекомендується вибирати тарифи без обмеження пробігу, щоб у разі перевищення ліміту не платити за додаткові кілометри за завищеними цінами та взагалі не думати про це. Адже у відпустці неприємно постійно стежити за кількістю кілометрів. Хтозна, куди раптом може захотітися поїхати.



6. Обов'язково слід заздалегідь обговорити додаткові послуги, наприклад, надання дитячого автокрісла. Тарифи на ці послуги в різних компаніях можуть суттєво відрізнятися та спричинити суттєве підвищення загальної вартості прокату. Так, оренда дитячого автокрісла на іспанському острові Майорка коштує літні місяці від 50 до 80 євро на тиждень.

7. Якщо вам потрібна навігаційна система, також заздалегідь уточніть вартість цієї послуги або подбайте про альтернативу: візьміть свій навігатор або скачайте картки для програми на мобільному телефоні, пам'ятаючи про можливі витрати на використання мобільного інтернету. Заощадити в такий спосіб можна до ста євро на тиждень.



8. Під час завершення процесу бронювання варто враховувати те, щоб у договорі було зазначено загальну остаточну суму, включно з усіма страховками та додатковими опціями. В іншому випадку на місці, коли будете забиратимете авто, можуть виникнути непередбачені витрати, часом дуже суттєві.



9. Якщо на місці прокатного пункту відсутні автомобілі заброньованої категорії, компанії пропонують клієнтам безкоштовний апгрейд. Перш ніж прийняти цю спокусливу пропозицію, рекомендується переконатися, що вона не додасть нових витрат.



10. Після отримання ключів, перед початком першої поїздки слід уважно оглянути машину і перевірити, чи зафіксовано в протоколі передачі автомобіля всі подряпини, вм'ятини та інші пошкодження. Огляд при здачі машини слід обов'язково проводити у присутності представника прокатної фірми, після чого отримати письмовий протокол, що підтверджує відсутність нових пошкоджень або такий, що містить точні дані про них.

Які автомобілі користуються популярністю у туристів в ОАЕ.