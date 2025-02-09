Деякі власники автомобілів можуть уникнути податку на розкіш: про кого йдеться

В Україні затвердили перелік авто, які підлягають оподаткуванню у 2025 році.

Деякі власники елітних автомобілів можуть уникнути сплати податку на розкіш, адже їхні автівки не потрапили до списку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році.

Про це сказав експерт Євген Єрмолов в інтерв’ю з Юрієм Романенком, пише autotheme.info.

Єрмолов назвав перелік автівок, які підлягають оподаткуванню, "дивним".

Які авто підлягають оподаткуванню

До списку, зокрема, потрапили:

Aston Martin,

Audi,

Bentley,

BMW,

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Jaguar,

Lamborghini,

Land Rover,

Lexus,

Maserati,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Porshche,

Rolls-Royce,

Toyota.

"Коли вони складали список автомобілів, вони пропустили, наприклад, Ferrari чи McLaren. Деякі марки просто відсутні в списку. І якщо вашої марки немає в списку, то, ідеально, ви не сплачуєте податок на розкіш. Здається, це просто помилка в законі", — зазначив Єрмолов.

Він пояснив, що податок на розкіш стягується з автівок, вартість яких становить понад 3 млн грн, поки мінімальна зарплата становить 8 тис. грн. Розмір податку — 25 тис. грн на рік і сплачується протягом перших п’яти років з моменту виробництва автомобіля.

"Якщо ви купили дворічний автомобіль, то протягом трьох років ви продовжуєте платити цей податок, після чого зупиняєте його оплату з моменту виробництва", — пояснив експерт.

Єрмолов зауважив, що ця прогалина, ймовірно, не буде важливою для більшості власників автомобілів.

"Нас це, ймовірно, не стосується, ми не купуємо Ferrari. Але ті, хто раптом… Там багато інших марок, практично всі відомі нам", — додав він.

За словами експерта, потрібно переглянути законодавство щодо оподаткування автомобілів. Поки власники звичайних автівок стикаються з різними додатковими платежами, деякі сектори преміального ринку можуть мати непередбачені переваги через технічні недоліки в законодавстві.

Ця інформація особливо актуальна для тих, хто планує купити автомобіль премікм класу віком до п’яти років. Проте, за словами експерта, подібні прогалини в законодавстві можуть бути виправлені у майбутньому.

Нагадаємо, перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Мінекономіки. Розрахунок вартості можна здійснити на сайті міністерства.

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