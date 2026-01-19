Дієвий метод: водіям розповіли про запускання двигуна на морозі

Поради для водіїв / © unsplash.com

Сучасні водії звикли до того, що автомобілі майже не потребують обслуговування і не вимагають спеціальних знань з механіки. Це частково правда, але не означає, що з машиною можна поводитися необачно — особливо це важливо взимку, коли низькі температури можуть призвести до серйозних проблем.

ПРо це йдеться на motoryzacja.interia.

Як правильно запускати двигун у холодну пору року?

Більшість водіїв просто сідають у авто, заводять двигун і відразу рушають, що при теплій погоді не шкодить автомобілю. Але коли настають морозні зимові дні, такий підхід може обернутися проблемами.

Якщо у вашому автомобілі є традиційна замкова система запалювання, можна використовувати метод «двох етапів», який підходить і для більшості сучасних авто з кнопкою старту. Суть методу проста.

Поверніть ключ у положення запалювання або натисніть кнопку старту, поки не загоряться всі контрольні лампи на панелі приладів. Зачекайте, поки більшість ламп згасне — особливо це важливо для дизельних двигунів, оскільки в цей час розігріваються свічки розжарювання. Поверніть ключ у вихідне положення та знову запустіть двигун.

Це забезпечує правильний нагрів свічок розжарювання, особливо при дуже низьких температурах.

Як розпізнати контрольку свічок розжарювання?

Зазвичай це символ у вигляді спіралі або пружини, зазвичай жовтого або помаранчевого кольору. Час горіння лампи залежить від температури двигуна — чим холодніший двигун, тим довше горітиме лампочка. Коли контролька гасне, це сигнал, що двигун готовий до запуску.

Як правильно рушати з холодним двигуном?

Не варто довго гріти двигун на місці: простій більше хвилини з працюючим двигуном може призвести до штрафу. У сильний мороз можна зачекати кілька секунд перед виїздом. Двигун швидше прогрівається під час руху, і це зменшує ризик потрапляння палива до масляної системи, що характерно для холодного двигуна на збагаченій суміші.

До повного прогріву двигуна не варто різко натискати на педаль газу та розкручувати мотор на високі оберти. Хоч масло швидко розподіляється по системі, повне змащення та герметизація досягаються лише при прогрітому двигуні.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, як правильно паркувати автомобіль у мороз, щоб не нашкодити гальмам.