Дизайнер McLaren показав, яким може бути перший український електричний суперкар: фото

Поки він носить статус некомерційного проєкта.
Український дизайнер McLaren Максим Шкіндер показав, яким може бути перший вітчизняний електричний суперкар.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Так, цей автомобіль отримав назву "KRAINA 225". Машина являє собою чотиримісне електричне купе довжиною близько п'яти метрів. У автомобіля обтічний силует зі скошеною задньою частиною та повністю прозорий дах.
Джерелом натхнення групи українських дизайнерів став могутній АН-225 "Мрія" (саме тому автомобільний проєкт названий KRAЇNA 225). Цей літак – об’єкт захоплення для дітей та дорослих в усьому світі протягом останніх кількох десятиліть. Дизайнери вітчизняного суперкара намагались досягти схожого з легендарним літаком візуального ефекту.
"Ми об'єднали зусилля з іншими талановитими фахівцями з України, які працюють за кордоном в автомобільних та IT компаніях, щоб показати, на що здатний колективний розум. Це некомерційний, суто концептуальний проект, спрямований на дослідження та експерименти. Сподіваємось, вам сподобався проект", - наголосив дизайнер.
Поки KRAINA 225 існує тільки на рендерах. Втім, є шанс, що електрокар все ж таки втілять у металі.