Дизайнер Mercedes спрогнозував кінець класичних седанів: причина досить неочікувана

Також він вважає, що з часом автомобілі будуть виглядати менш агресивно.

Керівник відділу дизайну компанії Daimler, який виробляє автомобілі Mercedes, Горден Вагенер заявив, що електрифікація "вб'є" традиційні трьохоб'ємні седани.

Про це повідомляє сайт TopGear.

"Електрифікація вб'є седан з трьома об'ємами з кількох причин. Аеродинаміка – це перше. По-друге, із шестидюймовим акумулятором седан із трьома об'ємами виглядає погано, він виглядає жахливо", – розповів Вагенер.

За його словами, через це компанія придумала новий дизайн своїх електрокарів, який "виглядає сміливо, розтягнуто та стильно". Дизайнер зазначає, що електрифікація змінить пропорції автомобілів.

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Проте він сказав, що не буде сумувати за трьохоб'ємним формою автомобілів, яка десятиліттями характеризувала Mercedes-Benz.

"Седан із трьома об'ємами – це насправді найскладніший автомобіль для проєктування. Зробити справді гарний вигляд досить складно. Мені завжди подобається, коли наближається щось більш футуристичне. Ось чому електрифікація – це чудовий шанс змінювати речі, а зміни – це завжди добре", – зазначив дизайнер.

Також він вважає, що електрифікація вплине на те, що автомобілі будуть ставати менш агресивними на вигляд.

"З електрифікацією можна побачити, що решітка радіатора відходить у минуле. У всіх цих нових стартапів немає решітки – вони безликі, трохи анонімні. Всі вони дуже схожі. Вони виглядають агресивно? Ні. Вони хочуть виглядати більше як суперкомп'ютер на колесах", – резюмував Вагенер.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz може назавжди відмовитися від випуску універсалів.

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