Дизельні автомобілі вперше в історії поступилися за продажем електрокарам на ринку Європи

Дизельні автомобілі вперше в історії поступилися за продажем електрокарам на ринку Європи

Європейці поступово переходять на більш екологічні авто.

Євросоюз та Велика Британія показала за 2021 рік дуже цікаві результати з продажу повністю чистих електромобілів.

Вперше в історії європейського ринку, електрокарам вдалося обігнати за продажами автомобілі з дизельними двигунами. Про це повідомляє видання Financial Times.

У грудні європейці придбали 176 тисяч нових електромобілів, що на 6% більше ніж минулого року. За цей самий період дилерам вдалося продати 160 тисяч авто з дизельним двигуном. Якщо говорити про частки то ситуація наступна – “електрички” займають 21%, а ось дизельним авто припало 19%.

Валові продажі машин на "солярці" в ЄС та Великій Британії за підсумками перших трьох кварталів 2021 року хоч і знижувалися, але все ж таки перевищували реалізацію електромобілів.

Один з головніших факторів популярності автомобілів з електроприводом – це державні субсидії, які запровадили більшість європейських країн. Таким чином, держава стимулює свій народ переходити на екологічно чисті авто.

Після сумнозвісного “Дизельгейту” у 2015 році, продажі дизельних автомобілів почали потроху падати. Та як ми бачимо, багато людей знайшли собі більш екологічну альтернативу у вигляді електрокарів.

Нагадаємо, що в Україні за підсумками вересня зареєстрована рекордна кількість нових електромобілів.