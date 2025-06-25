ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Для водіїв збільшили штраф за поширене порушення з паркуванням

В Україні штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю суттєво зросли.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
В Україні посилили відповідальність за паркування

В Україні посилили відповідальність за паркування / © Pixabay

Кабмін підвищив штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю до 5100 гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Сьогодні уряд ухвалив постанову, що значно збільшує штрафи за незаконне паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю — тепер вони становлять 300 неоподаткованих мінімумів, або 5100 гривень.

Крім того, постановою запроваджено нові вимоги для водіїв з інвалідністю та осіб, які перевозять таких пасажирів. Вони мають встановлювати знак «Водій з інвалідністю» та використовувати QR-ідентифікатор, що підтверджує наявність інвалідності.

У разі порушення цих правил і паркування без відповідних позначок також передбачені штрафи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який передбачає штрафи за небезпечне перевезення тварин. Мова йде про котів та собак, яких водії перевозять у машині без фіксації або тримають на руках.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie