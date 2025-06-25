Для водіїв збільшили штраф за поширене порушення з паркуванням

В Україні посилили відповідальність за паркування / © Pixabay

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Кабмін підвищив штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю до 5100 гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Сьогодні уряд ухвалив постанову, що значно збільшує штрафи за незаконне паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю — тепер вони становлять 300 неоподаткованих мінімумів, або 5100 гривень.

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Крім того, постановою запроваджено нові вимоги для водіїв з інвалідністю та осіб, які перевозять таких пасажирів. Вони мають встановлювати знак «Водій з інвалідністю» та використовувати QR-ідентифікатор, що підтверджує наявність інвалідності.

У разі порушення цих правил і паркування без відповідних позначок також передбачені штрафи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який передбачає штрафи за небезпечне перевезення тварин. Мова йде про котів та собак, яких водії перевозять у машині без фіксації або тримають на руках.

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