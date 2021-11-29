Для чого треба перевзуватися на зимову гуму: найкращі поради водіям

Для чого треба перевзуватися на зимову гуму: найкращі поради водіям

Ми підготували найкращі поради для того, щоб зрозуміти, для чого створена зимова гума.

Багато сучасних водіїв ставляться до зимової гуми надто зверхньо. “Я їжджу нешвидко, то навіщо вона мені”, – таку відмовку можна почути дуже часто і це реально лякає. Адже мала швидкість, повний привід чи віртуоз за кермом не врятують в ожеледицю.

Тому ТСН.Авто вивів загальні аспекти, щоб пояснити, навіщо міняти гуму відповідно до сезону.

По-перше, за їзду на літній гумі у зимовий період передбачений штраф у розмірі 340 грн. При повторенні правопорушення передбачений адміністративний арешт на 10 днів чи позбавлення водійського посвідчення на 3-6 місяців.

Поліцейські нашої країни вже отримали мобільні пункти перевірки автомобілів, тож мало того, що гума повинна бути зимовою, так і висота протектора повинна бути не менше ніж 1.6 мм.

Літні колеса актуальні при температурі +7 градусів, якщо на вулиці стає холодніше, гума втрачає свої властивості, протектор стає жорстким і автомобіль не зможе чіплятися за асфальт. Навіть якщо у вас повнопривідне авто – це не допоможе. Можливо, машина навіть зможе їхати без проблем, але зупинити її буде нереально.

Якщо ваша гума вже не підходить під параметри адекватності, але ви не хочете витрачати багато грошей, тоді можете придбати вживані колеса, та тут є деякі тонкощі:

Дивіться на рік випуску гуми. Більшість автовиробників встановлюють термін придатності на свою продукцію у 5 років. Тож бажано відшукати собі молодші колеса. Звісно, якщо гума буде старша - це не “кримінал”, але з кожним роком вона втрачає свої властивості та починає тріскатися.

Перевіряйте протектор. Його висота має бути якнайвища. Класичні зимові шини мають висоту у 8.5-9.5 мм. Мінімальна висота для того, щоб був сенс купляти колесо - 4.5 мм, але це вже мінімум, щоб вистачило на один сезон. Чим більше, тим краще автомобіль буде чіплятися за дорогу і ваша поїздка буде безпечною.

Оглянути покришку на предмет порізів, гуль, тріщин та бокових латок. Якщо ви знайшли щось з цього переліку, краще відмовитися від покупки. Невеличкі латки від проколів на протекторі некритичні, якщо їх не багато.

І наостанок подивіться на рівномірність зносу протектору. Якщо ви навіть на око бачите, що один бік більш стертий, ніж інший, це означає, що автомобіль, який раніше “носив це взуття”, мав проблеми з розвалом-сходженням і колеса можуть підбивати, а автомобіль буде тягнути у різні боки.

Зима вже зовсім поруч, тож пропонуємо вам ознайомитися з порадами, як правильно експлуатувати та стежити за автомобілем у зимовий період.