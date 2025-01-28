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До 15 тисяч гривень штрафу за керування без окулярів: нові правила на дорогах

До 15 тисяч гривень штрафу за керування без окулярів: нові правила на дорогах

Фото: pixabay.com

Крім штрафу, можливе позбавлення водійських прав.

У Польщі з 2024 року введено нові вимоги для водіїв із порушеннями зору. Якщо у посвідченні водія вказано обов’язкове носіння окулярів або контактних лінз, їх відсутність за кермом може коштувати значного штрафу — до 1500 злотих (приблизно 15 000 гривень).

Про це повідомив портал Avtosota. 

Що змінилося:

  • Поліція тепер має право перевіряти, чи водій дотримується вимоги носити окуляри або лінзи під час керування авто.
  • У разі порушення правил штраф є практично неминучим.

Крім штрафу, можливе позбавлення водійських прав.

Рекомендації для водіїв із порушеннями зору:

  • Перевірте, чи у ваших документах водія зазначено обов’язкове використання окулярів або контактних лінз.
  • Тримайте в авто запасні коригувальні засоби.
  • Регулярно перевіряйте зір і своєчасно оновлюйте окуляри чи лінзи.

Такі правила покликані зменшити кількість ДТП, адже поганий зір водіїв є одним із факторів аварійності.

"Коригувальні засоби не лише покращують видимість, а й підвищують швидкість реакції на дорожні обставини. Це важливо як для самого водія, так і для безпеки інших учасників руху".

Нагадаємо, в Україні змінили деякі правила для водіїв. Нововведення наберуть чинності через шість місяців. Ба більше, нові зміни відбулися та у правилах оформлення ДТП. В свою чергу, юристи розповіли, як уникнути штрафу за ПДР.

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