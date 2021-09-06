До 770 км на одному заряді: Mercedes-Benz представив концепт електричного "Гелендвагена" перед прем'єрою

До 770 км на одному заряді: Mercedes-Benz представив концепт електричного "Гелендвагена" перед прем'єрою

Він майже повністю зберіг дизайн версії з ДВЗ.

Mercedes-Benz представив концепт електричної версії позашляховика G-class, який назвали EQG. Він зможе проїхати 770 кілометрів на одному заряді.

Про це повідомляє Daimler.

Виробнича модель буде дуже схожа на концепт. Більшість електричних новинок марки має дещо інший вигляд порівняно з їх версіями з двигунами внутрішнього згорання, але EQG зберіг традиційний екстер'єр G-class.

Він має такі ж шикарні пропорції та круглі фари. Також електрокар отримав 22-дюймові колеса та задню коробку для запасних шин, в якій можна зберігати зарядний кабель.

Концепт також зберіг незалежну передню підвіску та суцільну задню вісь. Крім того, автомобіль отримав повний привід.

Наразі найкращим G-class є AMG G63, який має під капотом 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 577 кінських сил. Mercedes-AMG каже, що буде виробляти високопродуктивні версії лінійки EQ, тому можна очікувати на появу AMG EQG.

Електрична версія позашляховика, ймовірно, продаватиметься разом з бензиновими, як інші машини в лінійці Mercedes EQ.

Daimler

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz презентував оновлену версію Sprinter.

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