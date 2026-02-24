До чого може призвести заряджання електромобіля "з вікна": енергетики попередили водіїв

Електромобіль / © carscoops.com

Збільшення кількості електромобілів на українських дорогах призвело до масової появи «кустарних» методів заряджання. Власники електрокарів дедалі частіше намагаються живити свої авто просто з вікон квартир, використовуючи звичайні подовжувачі. Проте фахівці наголошують: така практика є не лише небезпечною для життя мешканців багатоповерхівок, а й прямо порушує чинне законодавство.

Про це повідомляють у «Львівобленерго».

Енергетики пояснюють, що підключення потужного акумулятора електромобіля до звичайної квартирної розетки категорично суперечить правилам пожежної безпеки. Стандартні побутові мережі та подовжувачі, особливо несертифіковані або саморобні, конструктивно не розраховані на багато годин безперервного високого навантаження.

«Таке підключення може призвести до критичних стрибків напруги, аварійних відключень електроенергії та перегріву внутрішньобудинкової проводки. Внаслідок цього значно підвищується ризик короткого замикання та пожежі, що становить пряму загрозу не лише для окремої квартири, а й для всього житлового будинку», — попереджають у «Львівобленерго».

Що каже закон: як легалізувати зарядну станцію

Експерти нагадують, що питання облаштування зарядних зон на прибудинковій території багатоквартирних будинків чітко врегульоване українським законодавством.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (ОСББ), будь-яке встановлення інфраструктурних об’єктів на спільній території вимагає колективного рішення.

Процедура легального встановлення станції має такий вигляд:

проведення загальних зборів ОСББ;

ухвалення спільного рішення щодо виділення зони для заряджання;

визначення чіткого порядку користування приладом;

встановлення окремого електролічильника для фіксації спожитої енергії;

затвердження механізму справедливої компенсації за використану електроенергію.

Фахівці закликають власників електрокарів відмовитися від небезпечних побутових експериментів та вирішувати питання заряджання виключно у правовій і технічно безпечній площині.

Нагадаємо, попри стрімке зростання популярності електромобілів через економію на пальному та екологічність, їхня надійність усе ще викликає запитання. За даними Consumer Reports, електрокари мають у середньому на 79% більше технічних проблем, ніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Основні причини — новизна технологій, складні електронні системи, акумулятори та програмне забезпечення, які не завжди стабільно працюють в реальних умовах. Експерти також відзначають, що частина моделей ще перебуває на етапі доопрацювання, що підвищує ризик несправностей, особливо в перші роки експлуатації.