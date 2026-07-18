До чорного списку вживаних авто потрапила несподівана марка: які машини не проходять техогляд

Dacia / © www.drom.ru

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У Швеції оприлюднили результати технічних оглядів уживаних автомобілів за 2025 рік. Дані показали, що найменше зауважень отримали автомобілі Lynk & Co, тоді як серед найгірших результатів опинилися Dacia та Tesla.

Про це повідомило видання Vezess.

Шведське транспортне управління оцінює не задоволеність власників, а фактичний технічний стан машин. Під час перевірок фахівці аналізують роботу гальм, рульового керування, освітлення, стан шасі, наявність корозії та справність систем безпеки. За підсумками огляду автомобіль або проходить перевірку, або отримує незначні зауваження, або не допускається до експлуатації до усунення несправностей.

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Найкращий показник продемонстрував бренд Lynk & Co — лише 8% автомобілів отримали зауваження під час техогляду. До трійки лідерів також увійшли Porsche з результатом 10% та Polestar — 11%. До першої десятки потрапили Audi і Lexus (по 14%), Volvo (16%), а також BMW і Volkswagen, у яких несправності виявили у 17% перевірених автомобілів.

Найгірший результат зафіксували у Dacia — різні несправності або зауваження виявили у 48% автомобілів. Другим з кінця став Tesla, де дефекти знайшли у 39% машин. Для порівняння, середній показник серед усіх брендів становив близько 23%.

Водночас автори дослідження звертають увагу, що на статистику впливає вік автомобілів. Автопарк Lynk & Co та Polestar переважно складається з відносно нових машин, яким лише кілька років. Крім того, власники Porsche, як правило, регулярно обслуговують свої автомобілі.

Дані також демонструють, як із віком зростає кількість несправностей. Якщо серед автомобілів 2024 модельного року дефекти виявили лише у 9% випадків, то серед моделей 2015 року цей показник зріс до 29%, а серед автомобілів 2014 року — до 35%.

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Найпоширенішими проблемами у автомобілів Dacia стали несправності фар, елементів рульового керування та гальмівної системи.

Випадок Tesla, за словами експерта випробувальної станції Besikta Магнуса Моберга, має інше пояснення. Він зазначив, що для автомобілів марки не передбачене обов’язкове регулярне щорічне технічне обслуговування. Через це частину несправностей виявляють лише під час офіційного техогляду. Крім того, для електромобілів характерно, що завдяки рекуперативному гальмуванню традиційні гальмівні диски використовуються рідше, через що вони можуть іржавіти, а ефективність гальмування — знижуватися.

Ще одна тенденція, яку показала статистика за 2025 рік, — загальне погіршення результатів техоглядів. Із 35 досліджених автомобільних брендів у 26 показники виявилися гіршими, ніж роком раніше.

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