До "сотні" менше, ніж за дві секунди: Tesla презентувала найшвидший серійний автомобіль в історії

І одразу суттєво підняла його вартість.

Компанія Tesla провела презентацію електрокара Model S Plaid.

Представлення цієї моделі відбулося в ніч проти 11 червня на заводі у Фремонті, штат Каліфорнія. Зазначимо, що саму презентацію провів генеральний директор Tesla - Ілон Маск.

Американська компанія офіційно заявила, що її Tesla Model S Plaid може розігнатися до максимальних 320 км/год, а на те, щоб подолати першу позначку в 100 км/год їй потрібно всього 1,99 секунди. Це зробить її найшвидшим серійним автомобілем в історії. На тестах седан пройшов гонкову трасу Laguna Seca (3 602 м) за 96 секунд.

Цікаво, що цей неймовірний показник не позначився на запасі ходу, оскільки електрокар здатний подолати до 624 км на одній зарядці батареї. До того ж підтримується швидка зарядка: за 15 хвилин запас поповнюється на 300 км ходу. Щодо потужності, то вона складає 1 020 "коней".

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Model S Plaid не тільки технічно найдосконаліший автомобіль Tesla - він ще й дуже добре оснащений. Так, фронтальний дисплей діагоналлю 17 дюймів, який використовується в складі інформаційно-розважальної системи, доповнений заднім 8-дюймовим екраном. Акустична система авто складається з 22 гучномовців - вони забезпечують 920 Вт звуку. І, звичайно ж, під час презентації Маск не міг залишити поза увагою тему вбудованої ігрової консолі рівня PlayStation 5 - він продемонстрував роботу гри Cyberpunk 2077 просто на 17-дюймовому передньому екрані автомобіля.

Електрокар отримав три двигуни, новий акумулятор, нову трансмісію, аеродинамічний обвіс, кермо-штурвал, оновлений мінімалістичний інтер'єр з відмінною від базової моделі компонуванням сенсорних дисплеїв у горизонтальній орієнтації, і інші нововведення. Маск зазначив на презентації, що в новому двигуні вперше застосовані ротори з вуглецевими втулками.

Додамо, що в день презентаці вартість Model S Plaid зросла на 10 тисяч доларів . Відтепер, ціна цього електрокара в США становить мінімум 129 990 доларів. Примітно, що базова Model S Plaid подорожчала за кілька днів після того, як Ілон Маск оголосив про відмову від далекобійної Model S Plaid+ з запасом ходу 840 км, яка до цього подорожчала на аналогічні 10 тисяч доларів. Поки незрозуміло, чи пошириться підвищення цін на вже замовлені машини. У минулому Tesla грішила подібною практикою, за що піддавалася сильній критиці.

У цьому сегменті авторинку нової моделі Tesla є з ким конкурувати: Porsche Taycan, Mercedes EQS, Lucid Air та Audi E-tron GT. Поставки Tesla Model S Plaid, на яку вже зібралося чимало охочих, розпочнуться ввечері 25 червня.

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