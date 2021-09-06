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До України можуть хлинути тисячі здешевлених автомобілів із США

До України можуть хлинути тисячі здешевлених автомобілів із США

Associated Press

Усьому виною потужний ураган.

До України найближчим часом можуть дістатися тисячі вживаних автомобілів із США.

Схід США охопив один з наймасштабніших катаклізмів в історії – ураган "Іда". Він призвів до серйозної повені і злив, внаслідок чого тисячі автомобілів перетворилися в утоплеників. Саме ці проблемні машини незабаром й ризикують опинитися на українському ринку, передає Autoportal.

Так, більшість автомобілів не просто виявилися "підтоплені", а затоплені ґрунтовно – якісь машини залило водою в половину висоти кузова, інші ж – мало не повністю пішли під воду. Крім того, частина транспортних засобів отримали механічні пошкодження у частині кузова.

Зазначимо, що кілька тижнів тому з серйозними потопами зіткнулися Європа і Китай. Пошкоджені машини з цих регіонів теж скоро можуть опинитися в Україні.

Основні проблеми, які притаманні автомобілям-потопельникам, – це постійні відмови електрообладнання, електронних систем, подушок безпеки, трансмісії, двигунів, приводу, а також корозія кузова та надмірна вологість салону.

До слова, в Україні після численних затоплень міст теж є чимало автомобілів-потопельників. Як правило, такі авто потрапляють до рук перекупників, які продають їх з хорошими знижками, не розголошуючи їхню реальну історію.

  • Буревій "Іда" приніс до США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізований. Мер заборонив виїжджати на дорогу усім машинам, крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста - оголошено надзвичайний стан через паводки;
  • В Нью-Джерсі не ходять потяги, бо колії розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити;
  • Буревій "Іда" може обійтися Штатам у 80 мільярдів доларів, деякі заводи в Луїзіані, яку вдарило стихією найтяжче, не запрацюють принаймні ще два тижні, десятки тисяч людей - все ще сидять без світла.

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання
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