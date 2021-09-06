До України можуть хлинути тисячі здешевлених автомобілів із США

Усьому виною потужний ураган.

До України найближчим часом можуть дістатися тисячі вживаних автомобілів із США.

Схід США охопив один з наймасштабніших катаклізмів в історії – ураган "Іда". Він призвів до серйозної повені і злив, внаслідок чого тисячі автомобілів перетворилися в утоплеників. Саме ці проблемні машини незабаром й ризикують опинитися на українському ринку, передає Autoportal.

Так, більшість автомобілів не просто виявилися "підтоплені", а затоплені ґрунтовно – якісь машини залило водою в половину висоти кузова, інші ж – мало не повністю пішли під воду. Крім того, частина транспортних засобів отримали механічні пошкодження у частині кузова.

Зазначимо, що кілька тижнів тому з серйозними потопами зіткнулися Європа і Китай. Пошкоджені машини з цих регіонів теж скоро можуть опинитися в Україні.

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Основні проблеми, які притаманні автомобілям-потопельникам, – це постійні відмови електрообладнання, електронних систем, подушок безпеки, трансмісії, двигунів, приводу, а також корозія кузова та надмірна вологість салону.

До слова, в Україні після численних затоплень міст теж є чимало автомобілів-потопельників. Як правило, такі авто потрапляють до рук перекупників, які продають їх з хорошими знижками, не розголошуючи їхню реальну історію.

Буревій "Іда" приніс до США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізований . Мер заборонив виїжджати на дорогу усім машинам, крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста - оголошено надзвичайний стан через паводки;

приніс до США небувалі зливи і повені. . Мер крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста - В Нью-Джерсі не ходять потяги, бо колії розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити;

Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити; Буревій "Іда" може обійтися Штатам у 80 мільярдів доларів, деякі заводи в Луїзіані, яку вдарило стихією найтяжче, не запрацюють принаймні ще два тижні, десятки тисяч людей - все ще сидять без світла.

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання

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