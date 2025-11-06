ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

До України масово везуть уживані авто: які марки найпопулярніші 2025 року

У жовтні українці зареєстрували на 8% більше «свіжопригнаних» авто, ніж у вересні. Лідирують німецькі та електричні моделі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

В Україну продовжують активно завозити вживані автомобілі. У жовтні 2025 року на першу реєстрацію подали 25,6 тисячі легковиків — на 8,4% більше, ніж у вересні, і на 53,9% більше, ніж торік.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

За даними профільних аналітиків, цього року імпорт вживаних авто стабільно зростав: із 14,5 тисяч машин у січні — до понад 25 тисяч восени. Збільшення попиту пов’язують із популярністю електрокарів — українці купують їх ще до прибуття контейнерів у порти.

Втім, експерти радять не поспішати з емоційними покупками. Перед придбанням варто перевіряти авто за VIN-кодом через офіційні сервіси, щоб уникнути шахрайства та проблем із технічним станом.

Найбільше «свіжопригнаних» авто традиційно припадає на Volkswagen — 3 449 машин. Далі йдуть Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022) та BMW (1 626).

До топ-10 також увійшли Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Ці бренди стабільно утримують позиції завдяки поєднанню ціни, надійності та комфорту.

Найпопулярніші моделі

Серед окремих моделей найчастіше ввозять Volkswagen Golf, Tiguan і Passat — класичні «вічні» лідери українського ринку. Водночас Tesla Model Y, Model 3, Nissan Leaf та KIA Niro формують нову хвилю електричного імпорту, який уже конкурує з авто з двигунами внутрішнього згоряння.

У жовтні український автопарк поповнився й розкішними автомобілями: один Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, два Ferrari та дев’ять Maserati. Хоча вони не впливають на загальну статистику, проте свідчать про зростання статусного попиту серед українців.

Нагадаємо, контроль над витратою пального в автомобілі з АКПП часто складніший, ніж у машині з механічною коробкою. Тут неможливо просто обирати високі передачі чи скидати газ на спуску — потрібні інші стратегії. Фахівці поділилися способом, який дозволяє заощадити до 150 літрів пального щороку.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie