До України масово везуть уживані авто: які марки найпопулярніші 2025 року

Автомобіль / © Pixabay

В Україну продовжують активно завозити вживані автомобілі. У жовтні 2025 року на першу реєстрацію подали 25,6 тисячі легковиків — на 8,4% більше, ніж у вересні, і на 53,9% більше, ніж торік.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

За даними профільних аналітиків, цього року імпорт вживаних авто стабільно зростав: із 14,5 тисяч машин у січні — до понад 25 тисяч восени. Збільшення попиту пов’язують із популярністю електрокарів — українці купують їх ще до прибуття контейнерів у порти.

Втім, експерти радять не поспішати з емоційними покупками. Перед придбанням варто перевіряти авто за VIN-кодом через офіційні сервіси, щоб уникнути шахрайства та проблем із технічним станом.

Найбільше «свіжопригнаних» авто традиційно припадає на Volkswagen — 3 449 машин. Далі йдуть Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022) та BMW (1 626).

До топ-10 також увійшли Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Ці бренди стабільно утримують позиції завдяки поєднанню ціни, надійності та комфорту.

Найпопулярніші моделі

Серед окремих моделей найчастіше ввозять Volkswagen Golf, Tiguan і Passat — класичні «вічні» лідери українського ринку. Водночас Tesla Model Y, Model 3, Nissan Leaf та KIA Niro формують нову хвилю електричного імпорту, який уже конкурує з авто з двигунами внутрішнього згоряння.

У жовтні український автопарк поповнився й розкішними автомобілями: один Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, два Ferrari та дев’ять Maserati. Хоча вони не впливають на загальну статистику, проте свідчать про зростання статусного попиту серед українців.

