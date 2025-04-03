До України суне похолодання: які поради дали автомобілістам

Поради автомобілістам / © pixabay.com

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Україну йде сильне похолодання. За словами синоптиків, вже з 5 квітня, на більшій території країни знизиться температура, вночі можливі заморозки до -4 градусів, а тривалий дощ зміниться мокрим снігом.

Про це повідомив “АвтоЦентр”.

Автомобілістам варто врахувати зміну погодних умов

Водіям, які ще не встигли перейти на літню гуму, радять зачекати з “перевзуванням”, адже дороги знову можуть покритися льодом та шаром снігу. Натомість автомобілісти, які вже змінили зимові шини на літні, мають враховувати цей момент та тримати більшу дистанцію від інших транспортних засобів. Не забувайте, що важливо суворо дотримуватися встановленого швидкісного режиму.

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“Також тим водіям, які вже “перевзулися” рекомендуємо не вдаватися до різкого гальмування і ще уникати незапланованих маневрів. Частіше використовуйте гальмування двигуном. На слизьких ділянках доріг рухайтеся на невисоких оборотах мотора без перемикання передач та різких рухів кермом. Якщо ви не впевнені у своїй майстерності водіння, то краще відмовтеся від поїздок за кермом на ці дні, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху”, — пояснили фахівці.

Правила слід враховувати усім учасниками дорожнього руху. На мокрих та слизьких ділянках доріг рекомендують:

уникати руху на високих швидкостях,

тримати дистанцію,

утриматися від обгонів та різких маневрів.

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