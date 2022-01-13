Додана важлива функція: Tesla оновила популярний ліфтбек Model S

Зміна покоління цієї моделі не проводилася від 2012 року.

Компанія Tesla ухвалила рішення провести оновлення популярного ліфтбека - Model S .

Про це повідомляє Carscoops.

Зміни виявилися невеликими, але не чисто косметичними: ліфтбеку замінили передню світлотехніку на матричні фари, як на Model 3 і Model Y, і позбавили поперечини над табличкою номера, що з’єднувала ліхтарі. Змінилась також задня оптика та порт заряджання акумулятора.

У рестайлинговій Tesla Model S з'явилася ще й важлива функція. Електромобіль отримав комбінований зарядний порт – CCS (Combined Charging System), яким вже оснащуються Model 3 та Model Y у Європі. Поліпшена оптика повинна допомогти Model S отримати високі оцінки від Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) – в останніх випробуваннях експерти організації визнали світлотехніку електрокара недостатньо ефективною.

carscoops.com

Зазначимо, що зміна покоління цієї моделі не проводилася від 2012 року, а останній рестайлинг електрокар переніс рік тому, причому зміни були значнішими, ніж цього разу. Тоді електрокар отримав новий салон, став динамічнішим та додав у запасі ходу, а головне – отримав нову потужну версію Plaid з тримоторною силовою установкою з віддачею у 1 034 кінські сили.

Оновлена Tesla Model S буде доступна для ринку Тайваню. Коли саме рестайлінгова Tesla Model S з'явиться у продажу, у компанії не уточнили.

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