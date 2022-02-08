Доганявся: мільйонеру, який розігнав до рекордної швидкості Bugatti Chiron, загрожує в’язниця

Якщо поліція доведе небезпечність дій водія, йому загрожуватиме 2 роки ув'язнення.

Нещодавно Мережу сколихнула новина про те, що чеський бізнесмен Радім Пассер зміг розігнати свій гіперкар Bugatti Chiron до максмильної швидкості на німецькому безлімітному автобані.

Та тепер з’явилась нова інформація, влада Німеччини обвинуватила його в необережному водінні. Про це повідомляє видання The Sun.

Чоловіку вдалося розігнати машину до шалених 417 кілометрів за годину. Поліцейські впевнені, що на такій швидкості просто нереально повністю контролювати автомобіль, саме тому, чоловіку загрожує два роки ув’язнення.

Швидкість на Bugatti Chiron обмежена електронікою до 420 кілометрів за годину, тож чоловіку вдалося розігнатись майже до максимуму. Хоч формально на автобані немає обмежень на швидкість, але водії повинні адекватно оцінювати свої сили та думати про безпеку на дорозі.

Поки остаточного рішення з цієї справи немає, але сам мільйонер повідомив, що здаватися не збирається. Адже, він спеціально обрав для свого тестування дорогу без обмежень, а його все одно збираються судити за швидкість, що дуже обурило чоловіка.

Нагадаємо, як у Німеччині встановили рекорд швидкості на дорогах загального користування.