Доходить до понад 93%: у РФ суттєво зросла вартість ремонту авто та послуг на СТО

У Росії істотно піднялися ціни на запчастини для машин, а також на їхнє обслуговування.

Як бачимо, країна-агресорка продовжує стикатися з наслідками санкцій, які заполонили їх після повномасштабного вторгнення до України. Більшість світових автовиробників пішли з ринку РФ, а разом із ними пішли й оригінальні деталі.

Тож, вартість автозапчастин в Росії за останні пів року стрімко злетіли. В умовах санкцій деталі для автомобілів стало складніше дістати, і далеко не завжди їх можна замінити на неоригінальні комплектувальні, передає Фокус.

За даними аналітичного агентства НАПІ, ціни на оригінальні запчастини для Haval у РФ із січня по липень зросли на 93,3%, Geely — на 57,7%, а для Hyundai — на 44,5%. Найкраща ситуація в Kia — зростання вартості становило лише 20,6%. Навіть у LADA відзначили збільшення цін на деталі відразу на 33%, незважаючи на те, що багато які з них виробляють у Росії.

Набагато гірші справи в преміум-сегменті — деталі до Mercedes-Benz, BMW або Lexus стали дорожчими в 1,5-2,5 разу. Зумовлено це тим, що власники дорогих авто частіше готові переплачувати за оригінальні запчастини, і цим користуються дилери. Крім того, більше доведеться платити й за послуги СТО — вони подорожчали у 2,5 разу. Тобто сумарно ремонт подорожчав у кілька разів.

Основною причиною стрибка цін називають дефіцит автозапчастин у РФ. Найбільше зросла вартість тих комплектувальних, які не можна замінити неоригінальними аналогами — кузовних деталей і складної електроніки. Їх доводиться завозити напівлегально, вдаючися до паралельного імпорту. Експерти прогнозують, що запчастини точно не стануть дешевшими, хоча темпи зростання цін можуть знизитися.

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