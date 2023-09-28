Донер кебаб від SOCAR – найвища якість, неперевершений смак

Вже 12 років в мережі АЗК SOCAR за незмінними традиціями Азербайджану готують донер кебаб. Для нього використовують лише халяльне м’ясо найвищого стандарту з Німеччини.

Робогриль готує ідеальні шматочки товщиною 2-3 мм, які викладаються у хрусткий і тоненький лаваш зі свіжими овочами та автентичними соусами на вибір.

Крім того, на SOCAR суворо дотримуються каліброваних правил видачі та пакування.

Штамп «Контроль Шеф Кухар Азер Гусейнов» на упаковці донер кебабу гарантія того, що страва відповідає найвищим стандартам справжнього азербайджанського донер кебабу.

Адже шеф-кухар SOCAR Азер Гусейнов контролює всі етапи приготування на кожному АЗК.