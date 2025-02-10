Дорожній знак "Боковий вітер": що означає і як діяти водіям

Знак "Боковий вітер" поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 метрів від небезпечної ділянки, а в межах населених пунктів – за 50-100 метрів.

Знак "Боковий вітер" попереджає водіїв про небезпечну ділянку дороги, де можливі сильні пориви вітру, які можуть вплинути на керованість автомобіля. У таких місцях необхідно бути особливо уважним, оскільки різкі пориви можуть буквально здути транспортний засіб з дороги.

Детальніше – в матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай цей знак встановлюють у таких зонах:

там, де лісосмуга уздовж дороги раптово закінчується, створюючи відкритий простір для сильного вітру;

на гірських перевалах, висотних насипах та уздовж річок, де повітряні потоки особливо потужні;

на мостах і ділянках доріг, що проходять через ущелини.

Щоб уникнути ризиків, водіям рекомендується знижувати швидкість, утримувати автомобіль ближче до центру смуги руху та уникати різких маневрів.

Знак "Боковий вітер" поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 метрів від небезпечної ділянки, а в межах населених пунктів – за 50-100 метрів.

Раніше ми розповідали, що знак "Нерівна дорога" попереджає про можливі ями, колії та інші дефекти дорожнього покриття, які можуть вплинути на безпеку руху. Його встановлюють перед ділянками, де проїжджа частина має нерівності, які можуть спричинити втрату керованості або пошкодження автомобіля.