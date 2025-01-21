Дорожній знак з червоною рамкою та чорною стрілкою: що він означає і де його використовують

У Європі та Україні такі знаки поки що не використовуються.

У багатьох країнах правила дорожнього руху схожі, але нещодавно в деяких з них з’явився новий дорожній знак, який викликає запитання у водіїв, які не знають, що він означає.

Про це пише Unews.

Цей знак зображує чорну стрілку в червоній рамці на білому фоні і зобов’язує водіїв дотримуватись крайньої правої смуги. Ліву смугу необхідно залишити вільною для автомобілів, які рухаються швидше.

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Таке нововведення стало частиною дорожніх правил в деяких країнах Південної Америки та в США. У Сполучених Штатах до знаку додають напис "Тримайся праворуч", що одразу вказує водіям на необхідність обирати праву смугу для руху. Впровадження цього знака має на меті не тільки упорядкувати дорожній рух, але й підвищити безпеку на трасах з високим трафіком, дозволяючи швидким автомобілям безперешкодно рухатись.

У той час як цей знак наразі не використовується в Європі та Україні, його популярність за океаном дає підстави припускати, що він може з’явитись і на європейських дорогах для покращення ефективності дорожнього руху.

Нагадаємо, зима ставить перед водіями нові виклики, одним з яких є збільшення витрати пального. Холодний двигун, опалення, зимова гума, сніг на дорогах – все це сприяє підвищеному споживанню палива.

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