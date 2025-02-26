Дорожній знак з трьома автомобілями: що він означає і де його можна побачити

На українських дорогах зустрічаються різноманітні дорожні знаки, деякі з яких є дуже поширеними, а інші – рідкісними.

Про це пише Автотема.

Знак з трьома автомобілями відноситься саме до таких рідкісних позначень. Його не часто можна побачити на дорогах, адже сучасні затори стали частиною повсякденного життя, а необхідність у подібному попередженні зменшилася. Проте цей знак відіграє важливу роль у безпеці дорожнього руху.

Знак з трьома автомобілями попереджає водіїв про те, що на ділянці дороги, де він встановлений, може бути звуження проїзної частини. Це звуження часто спричиняє затори або ускладнення руху. Зазвичай такі знаки встановлюють тимчасово, коли проводяться ремонтні роботи або інші роботи на дорозі, які змінюють звичний порядок руху.

У деяких випадках знак з трьома автомобілями може бути встановлений перед перехрестям. Це допомагає водіям бути більш обережними, оскільки він попереджає про можливі затори або труднощі, що можуть виникнути на перехресті. Водії, побачивши такий знак, можуть вчасно змінити маршрут і об’їхати перевантажену ділянку дороги.

Згідно з правилами дорожнього руху, знак встановлюється на відстані 150-300 метрів від початку проблемної ділянки дороги за межами населених пунктів і на відстані 50-100 метрів у межах населених пунктів. В деяких випадках відстань може бути змінена залежно від конкретної ситуації.

Нагадаємо, зима ставить перед водіями нові виклики, одним з яких є збільшення витрати пального. Холодний двигун, опалення, зимова гума, сніг на дорогах – все це сприяє підвищеному споживанню палива.

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