© Pixabay

У країнах Європейського Союзу, зокрема в Греції, запрацював пілотний проєкт із використанням AI-камер, і його перші результати виявилися показовими — за лічені дні водії отримали тисячі штрафів.

Про це повідомляє auto.24tv із посиланням на європейські ЗМІ.

Тестування системи стартувало у восьми районах Афін. За офіційною статистикою, менш ніж за тиждень автоматизовані камери зафіксували близько 2,5 тис. серйозних порушень правил дорожнього руху. Така кількість стала несподіванкою навіть для влади й одразу посилила дискусію щодо масштабування проєкту.

Нові камери працюють повністю автономно й не потребують участі поліцейських. Алгоритми аналізують відео в реальному часі та здатні розпізнавати не лише перевищення швидкості або проїзд на заборонний сигнал світлофора, а й більш «побутові» порушення. Зокрема, система фіксує користування смартфоном за кермом, їзду без ременя безпеки, а також незаконний рух чи зупинку на аварійній смузі.

У разі порушення AI автоматично формує пакет доказів — відео та фото з точною часовою міткою. Дані шифруються, після чого водій отримує повідомлення про штраф у цифровому форматі: через SMS, електронну пошту або державний онлайн-сервіс. Там же можна переглянути матеріали та оплатити штраф дистанційно. Формально передбачена і процедура оскарження, однак відеофіксація суттєво ускладнює захист.

Суми штрафів вражають

Розміри штрафів у Греції доволі відчутні. За використання телефону або непристебнутий ремінь безпеки передбачено близько 350 євро, а за перевищення швидкості — від 150 до 750 євро залежно від ситуації.

Найрезонансніший результат показала камера, встановлена на проспекті Сінгру — одній із ключових транспортних артерій між Афінами та портом Пірей. Лише вона зафіксувала понад тисячу порушень за чотири дні. За підрахунками експертів, за таких темпів одна камера може «принести» сотні тисяч євро штрафів за кілька днів.

Поки що проєкт перебуває на стадії експерименту й координується Міністерством цифрового управління. Водночас уряд уже розглядає можливість розгортання до 2 тис. стаціонарних камер із ШІ по всій країні, а також сотень мобільних пристроїв для контролю автобусних смуг і громадського транспорту.

Влада наполягає, що головна мета ініціативи — не наповнення бюджету, а зниження аварійності та кількості смертей на дорогах. За словами чиновників, автоматизований контроль має зменшити людський фактор і показати, що правила однакові для всіх.

Нагдаємо, що камери із ШІ вже працюють у багатьох країнах світу — від Великої Британії та Німеччини до США, Китаю й Японії. Грецький кейс лише підтверджує: дорожній контроль із використанням штучного інтелекту стає новою нормою, а не експериментом.

А перед та у період новорічних свят на дорогах традиційно зростає кількість поліції. Погодні умови ускладнюють рух. Експерти розповіли водіям, як уникнути проблем із документами під час поїздок Україною та за кордон.