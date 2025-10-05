Дорожні знаки з радіохвилями: що вони означають

Нова ера контролю на дорогах / © Pixabay

Європейські дороги дедалі частіше оснащуються знаками з піктограмами, що нагадують радіохвилі. Ці символи вже давно вийшли за межі простого попередження про фоторадар чи контроль швидкості, перетворившись на цілу палітру позначень, які передають інформацію про різні системи моніторингу руху.

Про це пише auto.24.

Попри спільне прагнення до безпеки, у Європі досі не існує єдиного стандарту для цих «радарних» знаків. Кожна країна тлумачить їх по-своєму, створюючи плутанину для міжнародних водіїв.

«Радіохвилі» на знаках можуть попереджати про абсолютно різні види контролю.

Радіохвилі на знаках

Іспанська халепа: контроль дистанції

В Іспанії було запроваджено знак S991f, що містить піктограми радіоімпульсів, але він фіксує не швидкість, а мінімальну безпечну дистанцію між автомобілями.

Проблема: Візуально визначити точну дистанцію (яка часто не має перевищувати 70 метрів) для водія майже неможливо.

Наслідки: Знак спровокував «космічне зростання» штрафів за порушену дистанцію — штраф у розмірі 200 євро та чотири бали. Водії обурені, а питання про скасування знака стоїть гостро, оскільки дотримуватися цієї вимоги без спеціальних приладів практично нереально.

Французький експеримент: радар шуму

У Франції схожа символіка використовується для знака, який вимірює шум від транспортних засобів (акустичний радар).

Це зроблено із метою виявляти автомобілі з агресивним шумовим забрудненням щоб уникнути плутанини зі знаками контролю швидкості, французи додають під основною піктограмою пояснювальні текстові таблички.

Знаки можна зустріти в Парижі, Ніцці, Тулузі та інших містах.

Португалія: електронна оплата проїзду

Португалія пішла своїм шляхом, використовуючи «радарні» імпульси для інформування про в’їзд у зони електронного стягнення плати за проїзд (платні дороги).

Ці знаки часто містять символ євро поруч із радіоімпульсом, вказуючи, що йдеться не про радар, а про автоматичну систему збору коштів.

Плутанина: чому водіям складно

Множинність тлумачень «радіохвиль» у різних країнах Європи створює серйозні проблеми для безпеки та зручності руху. Водії, перетинаючи кордони, бачать знайомий символ, але його зміст кардинально змінюється: десь це швидкість, десь — дистанція, десь — шум, а десь — просто оплата дороги.

Відсутність уніфікації ускладнює життя автомобілістам та знижує ефективність системи дорожніх знаків загалом.

Тим часом з'явилася помаранчева дорожня розмітка у формі конверта, призначена виключно для місцевих жителів. Нововведення біля державних установ і автобусних зупинок викликало дискусії серед водіїв, але має полегшити паркування для городян.